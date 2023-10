La cultura è l’antidoto contro gli inventori di tradizioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’oziosità della contrapposizione tra tradizione e innovazione è probabilmente seconda solo alla domanda “prima l’uovo o la gallina?” (by the way, l’uovo). Ma in questo Paese, in cui la cucina appare sempre più come lo scoglio a cui aggrapparsi durante i marosi che scompigliano istituzioni e identità, che sulla carta dovrebbero avere ben altra solidità, ecco che la domanda si fa meno superflua e più produttiva, meno cicisbea e più creativa. Metto insieme due folate di stimoli a firma Anna Prandoni: quella dedicata al grande spolvero della cucina italiana da ristorazione, recentemente avvistato in quel di Parigi, e il più recente racconto di un mix stellare di input tra Luca Martinelli, che non è solo un giornalista ma un sapiente cultore delle aree interne e un gran conoscitore di panificatori straordinari; Francesco Sottile, che non è solo un ricercatore nell’Università di Palermo ma ...