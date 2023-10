La crisi finisce in tv Basciano-Codegoni | davvero interessa a tutti la loro vicenda?

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) E si ritorna in tv. Dove tutto ebbe inizio. Da una parte Alessandro, dall'altra Sophie(sua ex): oggi sono ai ferri corti. Verrebbe da dire: “C'eravamo tanto amati”. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, poi hanno proseguito la relazione fuori: non sono mancate ospitate tv, post sui social, interviste. Sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, sogno per antonomasia dalle star del cinema internazionale, solo un anno fa, avvenne la plateale proposta di matrimonio. I due hanno avuto una figlia bellissima. Adesso qualcosa si è rotto. La, a Verissimo da Silvia Toffanin, racconta la sua verità dei fatti (abbastanza choc) facendo arrabbiare, che vuole di diritto replicare. Quella di Sophie non è verità assoluta, ma è la sua versione dei fatti ...