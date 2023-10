La Bilancia Impedenziometrica | Guida Completa su Come Funziona e a Cosa Serve

Leggi su distrettodelbenessere

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Laè uno strumento sempre più diffuso e apprezzato da chi vuole tenere sotto controllo il proprio peso e soprattutto la propria composizione corporea. In poche parole, questo strumento è concepito per misurare il peso corporeo ed alcuni parametri relativi alla massa grassa e massa magra nel corpo, nonchè la massa cellulare e lo stato di idratazione basandosi sulprincipio dell’impedenzometria, ovvero un metodo che valuta in maniera indiretta la composizione corporea in modo dettagliato. Maesattamente questo tipo di? E aconcretamente? In questaandremo a scoprire nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla...