Kvaratskhelia si è sposato in Georgia | nozze a sorpresa con la sua Nitsa | le prime immagini sui social

Dalla Georgia rimbalza una notizia cruciale sul futuro di Khvicha, una decisione presa dal campione del Napoli sul suo futuro: si ècon la sua compagna, Nitsa Tavadze, studentessa di medicina a Tbilisi. L'attaccante si è unito in matrimonio ...

Gran giorno per Kvaratskhelia: si è sposato in Georgia con la sua Nitsa Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia si è sposato con Nitsa Tavadse, in Georgia il matrimonio del calciatore del Napoli Corriere della Sera

E' il caso di Khvicha Kvaratskhelia, che segna, sforna assist e si sposa pure. Le avversarie (Thailandia e Cipro) non sono di certo il massimo dell'attendibilità per certificare una rinascita che il ...Fa discutere nell'ambiente del calcio, del giornalismo e delle attività giudiziarie il coinvolgimento di Fabrizio Corona come una sorta di deus ex machina ...