Kimi Antonelli conquista il titolo della Formula Regional 2023 | un pilota italiano che fa sognare

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una vittoria in grande stile.ha dominato ieri gara-2 sul tracciato di Zandvoort, nei Paesi Bassi, e si laureato campioneEuropean Championship. In una giornata resa particolarmente complicata dal meteo, il giovanissimonostrano ha saputo far valere le proprie qualità, producendosi in una grande rimonta dall’ottava posizione. Grazie al podio del sabato e al successo descritto,ha avuto la matematica certezza di essere il n.1categoria. Il modo in cui ha conseguito questo risultato non fa che avvalorare i discorsi che già da qualche tempo si stanno facendo sul classe 2006 bolognese. CHI È? Parliamo di un racing driver di grande talento, figlio ...