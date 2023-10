Juventus | l’uscita sessista di Giuntoli per spiegare un acquisto flop | «Come una fidanzata che non lava | cucina e stira» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «Acquisti? Quando prendi un giocatore èuna. Pensi sia quella giusta, la porti a cena ma poi capisci strada facendo, quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non, non». Sono queste le parole intrise di sessismo pronunciate dal direttore sportivo della, Cristiano, dal palco del Festival dello Sport di Trento. Parole che sono state, inoltre, accolte dal pubblico presente con risate e applausi. La clip è poi diventata virale sui social in poco tempo e sta facendo ampiamente discutere per la scelta didi utilizzare un paragone che richiama i ruoli stereotipati della donna. L’intervento del ds bianconero – giunto alla Juve la scorsa estate a seguito di un lungo periodo al ...