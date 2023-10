Juventus | lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Danilo | la nota del club

... in programma a San Siro, domenica prossima, tra il Milan e la, rischia di perdere due ... Non c'éma fastidio'.

Juventus, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per Danilo Milan News

Juve, UFFICIALE: lesione di basso grado per Danilo ilBianconero

Infortunio Danilo, rilevata una lesione per il brasiliano dopo gli esami al J Medical: ecco come sta il capitano La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto sulle condizioni di Danilo ...L'attaccante biancoceleste si è sottoposto a una risonanza per valutare la propria condizione fisica: la situazione in vista del match con il Sassuolo ...