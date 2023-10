Job Day Palagianello | dall’ olio alle produzioni tipiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Leenogastronomicherappresentano uno degli fattori di maggiore attrazione turistica per il viaggiatore interessato a scoprire, anche attraverso lelocali, la cultura e le tradizioni dei territori. Investire in promozione e strategie di marketing territoriale è ciò che occorre per far conoscere e valorizzare il patrimonio di prodotti (pane e grani antichi, ortaggi e frutta,, vino) che può contribuire ad esaltare la identità e la cultura dei territori. A, nel cuore del territorio delle gravine, nell’ambito dell’Avviso regionale Punti Cardinali, doppio appuntamento -il 17 ed il 18 ottobre- con i Job Day ‘L’Oro delle Gravine …L’Evo tra tradizione e innovazione’; ‘Cibo e territorio …strategia di marketing territoriale tra ...

Ilvedrà gli interventi di Nicola Di Munno (componente AIFBM Italia e director sales), Davide Greco (presidente Grecìa Salentina esperto Green e Sostenibilità), Domenico De Mattia (...

Il job day 2023 ad Acaya. Fasiello: tracciati interessanti percorsi per ... Diocesi di Lecce

Bisceglie – Digital Marketing: l’attività di influencer, nuovo appuntamento con i Job Day BAT Magazine

Le migliori frasi di Steve Jobs, padre di Apple e genio visionario della tecnologia: ecco le più belle citazioni sulla vita.A member of Grupo Mono Blanco plays guitar during the band’s performance at the Folk Fest on Sunday. “We feel the audience feel much of the music,” said group leader and fou ...