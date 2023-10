Jada Pinkett Smith | Lo speciale di Chris Rock su Netflix mi ha trafitto il cuore

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ancora dichiarazioni da parte di, stavolta a proposito dello specialdi. Nel corso di una lunga intervista al New York Times,è tornata a parlare di, esprimendo i suoi sentimenti nei confronti dello special del comico arrivato in streaming su: Selective Outrage. "Ricordo che il mioè stato come, il miosi è spezzato e che i miei sentimenti sono stati feriti", ha dichiarato l'attrice che domani darà alle stampe il memoir dal titolo Worthy. "E poi ricordo che sono riuscita a sorridere e a fargli ...

Ancora dichiarazioni da parte di Jada Pinkett Smith, stavolta a proposito dello special Netflix di Chris Rock.