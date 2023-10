Jada Pinkett Smith | “Da giovane ho venuto droga per mantenermi”

(Di lunedì 16 ottobre 2023), attrice, cantante e imprenditrice americana, ha raccontato la sua infanzia nell’autobiografia Worthy, in uscita il 17 ottobre 2023. Alle pagine del libro, la moglie di Willha parlato del suo matrimonio, della sua salute mentale e del famoso episodio degli Oscar, senza tralasciare alcuni dettagli inediti sulla sua infanzia. “Sapevo che tutto quello di cui avevo bisogno me lo dovevo guadagnare. Ho deciso di vendere”, dice al magazine People in un’intervista rilasciata in occasione della pubblicazione del libro, spiegando cosa abbia significato crescere a Baltimora negli anni Ottanta. Potevi farne uso, potevi venderla, ma non era possibile starne alla larga in un ambiente del genere. E non sto dicendo che sia giusto, ma volevo soldi per poter essere indipendente. Volevo ...

La vita di Jada Pinkett Smith non è sempre stata facile. Prima che la sua carriera decollasse, prima del successo planetario come attrice e del matrimonio con Will Smith, che ora ha 52 anni, era una ...

