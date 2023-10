J F Kennedy | un americano europeista Il ricordo di Malgieri

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La serie di discorsi dell’ultimo anno di vita di John Fitzgeralddelineano la figura di uno statista visionario e di un pragmatico politico che non rinuncia a far diventare prassi di governo i suoi sogni. Ed uno di questi, accanto al mito della “Nuova Frontiera”, è l’Atlantico più stretto. Ossia un legame dettato da un comune sentire tra l’Europa e l’America. Il che voleva dire, come dalle sue parole si evince, l’attuazione di un progetto ambizioso di restaurazione della civiltà dopo le due catastrofi mondiali. La conferma di questo obiettivo emerge da alcuni dei discorsi più importanti tenuti nel “cruciale” 1963, non soltanto nel Vecchio Continente, ma anche negli stessi Stati Uniti e in altre aree del Pianeta visitate o delle quali si occupava aventi ad oggetto la politica internazionale alla quale conferiva un particolare interesse non soltanto per motivi ...