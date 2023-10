Istat conferma l’inflazione al 5.3 per cento. I rincari pesano su beni alimentari ed energia

Rincari per oltre 1500 euro annui a famiglia. Le richieste di Federconsumatori: "Necessarie reali ed efficaci misure a sostegno delle famiglie, da inserire già in manovra"

Istat conferma l'inflazione, a settembre +5,3% Agenzia ANSA

Inflazione, l’Istat conferma i dati di settembre: frenata dello 0,1% Il Fatto Quotidiano

Rincari per oltre 1500 euro annui a famiglia. Le richieste di Federconsumatori: “Necessarie reali ed efficaci misure a sostegno delle famiglie, da inserire già in manovra” ...Secondo quanto rileva l'Istat, tali effetti sono stati solo in parte compensati da un'accelerazione dei prezzi degli Energetici non ...