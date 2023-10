Israele | ' non chiedeteci di fermarci | state con noi'

... che chiedono con estrema urgenza di intervenire nell'attuale guerra trae Hamas. In meno ... Questi attacchi hannosolo causato un numero crescente di vittime civili, ma hanno anche ...

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi 16 ottobre Adnkronos

Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta, Hamas avverte: Stop massacro a Gaza o Hezbollah interverrà. Egitto ... Fanpage.it

Non c’è alcun cessate il fuoco a Gaza e gli aiuti umanitari restano bloccati fuori dall’enclave. La tremenda risposta di Israele contro Hamas non accenna a fermarsi, mentre il conto delle vittime in ...Cinque episodi di antisemitismo in soli 4 giorni, da quando è iniziato il conflitto tra Hamas e Israele. Sono quelli registrati dalla Fondazione Centro di ...