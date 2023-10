Israele | Emma Bonino a La7 | “L’Europa nelle trattative non c’è | come sempre È un gigante economico | un nano politico e un verme militare”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Qualunque cosa succeda nel mondo, arriva questa domanda:dov’è?in altri casi, anche nel conflitto tra israeliani e palestinesinon c’è in termini di politica estera e di politica di sicurezza. Sono 27 paesi che vanno per i fatti loro.disse nel 1991 il ministro degli Esteri belga, Mark Eyskens, l’Unione europea è un, une un. Questa è ancora la fotografia deldi oggi”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dalla leader di +Europasulla tragedia israelo-palestinese, aggiungendo: “Noi possiamo contare sull’attrazione del nostro mercato unico, tanto che 9 paesi dei Balcani ...

Ma sarebbero indiscrezioni in mano solo a Bonino che se n'è assunta la responsabilità. 'E' in corso tutta un'operazione diplomatica per convincere l'Egitto ad aprire il varco e far uscire gli

Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 16 ottobre su La7. In collegamento c'era Emma Bonino che ha rivelato le dinamiche dell'azione diplomatica e chi sarebbero i primi stranieri ...Gaza, Emma Bonino: 'È in corso un'operazione diplomatica con l'Egitto per convincerlo ad aprire il valico e far uscire gli ostaggi stranieri'.