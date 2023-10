Israele e le parole sui civili palestinesi | “Potevano ribellarsi ad Hamas” La tesi che può condannare Gaza alla catastrofe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le vittimeisraeliane, brutalmente uccise o rapite, condannano l’incursione didel 7 ottobre come atto terroristico e del resto la matrice fondamentalista del partito che dal 2006 governaha da sempre l’obiettivo dichiarato della cancellazione dello Stato di. Nondimeno la controffensiva israeliana è partita all’insegna di quelli che le organizzazioni internazionali hanno subito denunciato come crimini di guerra. La Striscia è stata assediata, tagliata l’energia elettrica lasciando i malati in balia di ospedali spenti, tolta l’acqua potabile, condannando immediatamente la popolazione al rischio concreto di disidratazione e di epidemie. Manca il cibo, il latte in polvere per i neonati, il carburante, i medicinali. Una vendetta di Stato che all’equazione di, dove ogni ebreo ...