(Di lunedì 16 ottobre 2023) commenta In collegamento con 'Mattino Cinque News' c'èAnavdi due bambine attualmente in unvicino Kfar Aza , luogo di distruzione da parte dei militari di Hamas . 'Quel sabato ...

...l'Egitto Leggi Anche, Patrick Zaki: 'Io cristiano e di sinistra. Sono con la Palestina, con Hamas non c'entro nulla' 'Non c'è nessuna normalità, niente scuole né lavoro - ha proseguito...

Israele, Debora mamma in un kibbutz: "I nostri figli ci chiedono perché vogliono farci del male" TGCOM

'Restiamo umani', il messaggio di pace di Deborah - Guerra in ... Agenzia ANSA

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...