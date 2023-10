Israele | Debora mamma in un kibbutz | I nostri figli ci chiedono perché vogliono farci del male

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In collegamento con 'Mattino Cinque News' c'èAnav ,di due bambine attualmente in unvicino Kfar Aza , luogo di distruzione inda parte dei militari di Hamas . 'Quel ...

In collegamento con 'Mattino Cinque News' c'èAnav , mamma di due bambine attualmente in un kibbutz vicino Kfar Aza , luogo di distruzione inda parte dei militari di Hamas . 'Quel sabato non siamo stati attaccati direttamente, ...

Israele, una mamma in un kibbutz: "I bambini hanno visto tutto" TGCOM

'Restiamo umani', il messaggio di pace di Deborah - Guerra in ... Agenzia ANSA

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...