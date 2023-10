Israele | “Colpiamo Hamas | civili non sono obiettivo” Biden | “Grosso errore occupare Gaza”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – “le sue infrastrutture e diamo la caccia ai suoi comandanti. Categoricamente non stiamo cercando di colpire i”. A dichiararlo il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) Jonathan Conricus in un aggiornamento sul conflittosecondo le ultime news di oggi 16 ottobre 2023, negando che i militari stiano cercando di prendere di mira obiettivimentreoltre 600mila persone ache hanno risposto all’appello delle autorità israeliane di lasciare il nord e di trasferirsi a sud della Striscia in vista del possibile attacco. Secondo i media vicini adi raid condotti nella notte dall’aeronautica militare israeliana sulla Striscia di ...