Israele | botta e risposta social tra Salvini e ministra spagnola

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) –viasulla guerra intra ladell’Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo. “Not in our name”, scrive ladel governo Sanchez su twitter postando una foto tra Ursula Von der Leyen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intervienetra i commenti: “Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governoista spagnolo già litiga su Hamas e, con ladell’Uguaglianza (!) contraria all’unità contro il terrorismo islamico…”. Controreplica della: “Vicepresidente, sta legittimando le violazioni del diritto penale ...

Israele contro il Vaticano. Il ministro degli Esteri Eli Cohen ha contestato il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Gallagher, facendogli presente che Israele “si aspetta che ...I nostri nemici si sbagliano alla grande. Mentre esultano al suono delle pale che hanno iniziato a scavare le tombe dei nostri eroi, non capiscono che, non appena avremo finito di seppellire i nostri ...