Israele | Blinken torna a Tel Aviv per colloqui sulla crisi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il segretario di Stato americano, Antony, e'to oggi, 16 ottobre, in- come previsto - per. Lo scrive un giornalista dell'agenzia di stampa Afp che viaggia ...

Blinken torna in Israele, i timori degli Stati Uniti sul coinvolgimento di Teheran RaiNews

"Gli ostaggi sono l'elemento di pressione ma non saranno loro a far decidere per l'ingresso delle forze di Israele a nord della striscia di Gaza", ospite a Tgcom24, il Generale Paolo Capitini spiega l ...(ANSA) - PECHINO, 16 OTT - La strategia fondamentale per risolvere il conflitto tra Hamas e Israele "è attivare la 'soluzione dei due Stati' il prima possibile, lottare per un consenso più ampio e pro ...