Israele - Biden prepara visita. Zelensky ‘invitato’ ad aspettare

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, potrebbe recarsi ininmercoledì. Lo riporta il sito di Haaretz, citando una fonte israeliana. Il quotidiano ricorda l’invito a recarsi incheha ricevuto dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ed evidenzia che il presidente ha annullato il suo viaggio in Colorado, previsto per oggi, preferendo restare Washington per partecipare a delle riunioni sulla sicurezza nazionale. Anche il presidente ucraino Volodymyrha espresso la volontà di recarsi ininper mostrare solidarietà al Paese dopo l’attacco subito da Hamas, ma gli è stato detto che “non è il momento giusto”. Lo scrivono media israeliani. Dopo l’attacco di sabato 7 ottobre ...

Il presidenteha avvertitoche qualsiasi occupazione di Gaza sarebbe un 'grosso errore'. Le autorità di Gaza accusanodi 'crimini di guerra' dopo che due quartier generali ...

Biden alla Cbs: «Possiamo aiutare sia Kiev che Israele» Corriere TV

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe recarsi in visita in Israele mercoledì. Lo riporta il sito di Haaretz, citando una fonte israeliana. Il quotidiano ricorda l’invito a ...Diverse ricerche confermano movimenti per decine di milioni su portafogli digitali in possesso di tre organizzazioni terroristiche. Una piattaforma russa, ...