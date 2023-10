“Irriconoscibile” | il famoso attore si presenta cosi a Domenica In ed è subito bufera

Leggi su tvzap

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Personaggi TV. Ieri 15 ottobre tra gli ospiti di Mara Venier aIn, une cantante tra i più noti sul piccolo schermo. Tra racconti di vita e confessioni l’si è messo a nudo davanti al”intero pubblico, che più che al suo racconto, era interessato al suo aspetto fisico. Leggi anche: Tale e quale show, Loretta Goggi rimane senza parole: cos’è successo Leggi anche: Fabrizio Corona, cachet da urlo per le interviste in Rai: la cifra è spaventosa “”, Scialpi siIn Si è fatto notare e non poco Scialpi, pseudonimo di Giovanni Schialpi, che nella puntata di ieri era ospite aIn. Il cantante, che al momento fa parte della rosa dei concorrenti di Tale e Quale Show, ha raccontato del ...