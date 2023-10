Inter | prevista altra rivoluzione in porta? Due portieri sulla lista! ? TS

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’potrebbe riattivarsi la prossima estate sul tema. I nerazzurri monitorano in particolare due, uno italiano e l’altro straniero PROSPETTIVE ? Dopo ladi quest’estate con le partenze di Onana, Handanovic e Cordaz e gli arrivi di Sommer, Audero e Di Gennaro, l’potrebbe rimutare la sua. Lo svizzero non è in discussione, ma va verso i 35 anni e quindi bisognerà pensare ad un’alternativa di spessore. Audero potrebbe anche partire. Dunque, l’si guarda attorno e sono due ilista: Bento Matheus Krepski dell’Athletico Paranaense e Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Quest’ultimo andrebbe a confermare la linea italiana nerazzurra, che ha già messo nel mirino un altro giocatore in ...

In queste ore infatti, il centrocampista offensivo con un passato in Serie A tra Lazio ,e ... Secondo quanto raccontato, l'ufficialità ènel giro di qualche ora. Hernanes torna in Italia:...

CdS – Inter-Roma, motivazione Lukaku: “Vuole farsi rimpiangere da Inzaghi, che lo ha…” fcinter1908

La Nord a Lukaku: "Non ci importa cosa hai da dire. Vieni al Meazza, Milano ti aspetta" La Gazzetta dello Sport

Ritroviamo Samuela Sardo, in attesa di portare in scena lo spettacolo teatrale, “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, per la regia di Marcello Cotugno, insieme alla collega Sara Ricci, ...(Inter-News) Su altre fonti RIENTRO DEI NAZIONALI – Simone Inzaghi domani tornerà a dirigere gli allenamenti ad Appiano Gentile, in attesa del rientro dei primi nazionali, previsti per martedì. (Inter ...