Inter in nazionale | scontro diretto per l’Olanda di de Vrij e Dumfries

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Solo una partita da guardare per l’a livello di nazionali oggi: è quella del, con deattesi da un vero e proprioper il secondo posto in casa della Grecia, a +3 ma anche con una gara in più.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 16 OTTOBRE STEFAN DE, DENZEL– Grecia-Olanda (Qualificazioni Europei – 8ª giornata Gruppo B) ore 20.45 ad Atene, Grecia.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - ...