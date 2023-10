Insegnante muore in un incidente al primo giorno di lavoro | inutile l’elisoccorso

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Una tragica vicenda, aldil’Alessandra Tortomasi è morta in unche non le ha lasciato scampo malgrado il rapido intervento degli operatori sociosanitari che l’hanno trasportata in elisoccorso in ospedale. E’ accaduto sabato pomeriggio del 14 ottobre quando l’si stava recando al suodicome supplente presso un scuola di Aprila in provincia di Latina e distante una cinquantina di chilometri dalla capitale. La donna si trovava alla guida della sua auto una Fiat Cinquecento mentre stava attraversando le strade di Lanuvio, zona Castelli Romani, quando all’improvviso ha perso il controllo dell’auto finendo per ribaltarsi e sbattere ...