Innovation Mtbike | la Bergamo delle due ruote si esalta al Kilometro Rosso

(Di lunedì 16 ottobre 2023). Il binomio “mountain bike – Confindustria” ha debuttato con un evento ad alto tasso di spettacolarità diviso su due giorni e frazionato in tre prove. Due gare competitive (XCC giovanissimi e XCO master) sotto l’egida della Fci e una prova dimostrativa che ha avuto ai nastri di partenza una settantina di imprenditori di Confindustria. Sabato 14 ottobre, per l’intera giornata, è stato presente il commissario tecnico della nazionale di mtb Mirko Celestino. Domenica 15 ottobre è andata in scena la prova regina della, ovvero la gara XCO (cross country olimpico) dedicata ai master, valida come campionato provinciale Fci; un centinaio i biker che si sono dati battaglia nel circuito disegnato all’interno del campus ...