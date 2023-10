Inghilterra-Sudafrica | semifinale Mondiali rugby 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Al termine della seconda giornata dedicata alle semifinali della Coppa del Mondodi, in corso in Francia, si concluderà il secondo turno della seconda fase ad eliminazione diretta: sabato 21 ottobre, alle ore 21.00 si scontreranno. L’ha vinto tutte le gare della prima fase, ma poi ha sudato le proverbiali sette camicie per battere le Fiji ai quarti, mentre ilha chiuso la Pool B al secondo posto a causa della sconfitta patita contro l’Irlanda, ma poi ha sconfitto la Francia ai quarti di finale. La diretta tv disarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta ...