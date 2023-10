Inghilterra | Southgate | 'Valuterò la squadra più forte per l'Italia | ci serve unità'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Gareth, tecnico dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l': con un pareggio,...

...del calcio italiano Dino Zoff alla vigilia del match di Wembley tra gli azzurri e l', ... La Premier è il campionato migliore al mondo ma quella del ctnon è altrettanto forte". Zoff ...

Inghilterra, Southgate avvisa l'Italia: "Basta un pari Vogliamo vincere" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inghilterra, Southgate: “Con l’Italia vogliamo vincere, ma se all’87’ siamo pari... Non capisco i fischi a He… la Repubblica

Le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico dell'Inghilterra alla vigilia del match: "Da Euro 2020 siamo cresciuti".Poco più di 24 ore all'importante appuntamento dell'Italia che martedì 17 ottobre scenderà in campo a Wembley contro l'Inghilterra, al momento in testa al Gruppo C. Alla vigilia ecco le parole del ct ...