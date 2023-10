Inghilterra-Italia | Spalletti | “Udogie? Con la sua fisicità può darci una mano”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Andiamo a giocare contro una squadra di cui conosciamo storia e forza, dentro il loro stadio: dobbiamo dare sfogo ai nostri sogni, è questa la partita dove bisogna sentirsi veramente felici di poter superare i limiti che tutti ti mettono davanti”. Lo ha detto a Sky il Ct azzurro Lucianoalla vigilia dell’appuntamento di Wembley che vedrà l’far visita all’. Il tecnico toscano non vuole fare calcoli nella corsa a Euro2024, perché “il calciatore internazionale vede in questa partita la possibilità di qualificazione, senza andare a pensare a quelle successive. Avere personalità significa superare tutto ciò che c’è fra te e l’obiettivo, senza scuse, è qui che si vede se si ha la personalità di squadra tosta”. Possibile chance per, che sta avendo sempre più spazio al Tottenham: “Ha tutto, ...

... prima della sfida degli azzurri contro l'a Wembley Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domani sera dell'contro l'. Di ...

Gli Azzurri preparano Inghilterra-Italia FIGC

INVESTIMENTI IN ITALIA – “Sta andando tutto bene finora, ma siamo qui solo da un anno. Ho fatto passare il primo anno senza fare molto, ho osservato, volevo assicurarmi di non arrivare in Italia e com ...Inghilterra-Italia è un match del gruppo C delle qualificazioni ad EURO 2024: info partita, probabili formazioni, Streaming Gratis e Diretta Live ...