Inghilterra-Italia | Spalletti pronto alla grande sorpresa

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Domani sera gli azzurri saranno di scena a Wembley contro la Nazionale dei Tre Leoni: in palio punti fondamentali per la qualificazione Importantissima vigilia per l’. La Nazionale di Lucianodomani sera sarà di scena nella splendida cornice di Wembley dove affronterà l’di Southgate. Non sono stati giorni facili per gli azzurri che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.