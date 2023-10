Inghilterra-Italia | Di Lorenzo | “Abbiamo tutto per metterli in difficoltà”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Sarà una grande occasione per vedere che livelloraggiunto. Sarà una grande partita contro una grande nazionale ma siamo pronti, anche noi siamo una squadra forte,perin”. Lo ha detto a Sky, Giovanni Diche con queste parole presenta la sfida di domani a Wembley fra, valida per le qualificazioni a Euro2024. “In questi stadi ci vuole personalità, giocare la palla – continua il difensore del Napoli – In settimanaportato avanti un lavoro fatto bene e ora dobbiamo metterlo in pratica”. Wembley non è uno stadio qualunque per chi nel mitico impianto ha vinto un Europeo: “Entrando rivivrò i momenti di quella notte, di quel percorso, ma una volta iniziata la ...