...partita contro la nazionale allenata da Mancini lo staff medico del Napoli si è messo subito in contatto con, oggi il giocatore effettuerà esami specifici per capire l'entità dell'. ...

Allarme Napoli: le condizioni di Osimhen preoccupano La Gazzetta dello Sport

Il silenzio sulle condizioni di Osimhen inquieta il Napoli: quel che si sa finora è preoccupante Sport Fanpage

Kvara è una certezza, Victor Osimhen, invece, resta in dubbio. L’infortunio rimediato durante l’amichevole tra la Nigeria e l’Arabia Saudita non è stato ancora chiarito. Ieri, intanto, non si è ...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Infortunio Osimhen, oggi nuovi esami renderanno più chiara la situazione. L'edizione odierna del quotidiano, si è soffermata ...