Inflazione in lieve calo a settembre | carrello spesa a +8 | 1%

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Rallenta l'e ildella. Secondo quanto comunica l'Istat, nel mese di2023, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, da +5,4% del mese precedente, confermando la stima preliminare. Rallentano in termini tendenziali i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,4% a +8,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +6,9% a +6,6%). Ladecelerazione del tasso d’si deve prevalentemente al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +9,2% a +7,7%), degli Alimentari lavorati (da +10,0% a +8,9%), dei Beni durevoli ...