Indice dei prezzi | a Bergamo l’inflazione sale dello 0 | 3%

(Di lunedì 16 ottobre 2023). Nel mese di settembre, l’deial consumo per l’intera collettività (NIC), a, si attesta a +0,3%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente),a +5% rispetto a +4,7% del mese scorso. La variazione più importante si riscontra per la divisione “Servizi ricettivi e di ristorazione” con undi +2,6% dovuto soprattutto ai ‘Servizi di alloggio’. Aumenta di +2,2% l’“Istruzione” principalmente a causa delle classi di prodotto ‘Scuola dell’infanzia ed istruzione primaria’ e ‘Corsi d’istruzione e di formazione’. Crescono di +0,3% “Abbigliamento e calzature”, “Comunicazioni” e “Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili”. In quest’ultimo caso si evidenzia l’aumento di +1,6% per ‘Servizi per ...