Incidente tra le via Paglia e Bonomelli | auto incastrata tra pianta e palo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Bergamo. Traffico rallentato lunedì 16 ottobre in corrispondenza dell’incrocio tra viae via, a due passi dalla stazione di Bergamo, a causa di unche secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto due: una Fiat Punto bianca e una Opel grigia. Quest’ultima, per cause ancora da accertare, si è ‘’ nell’angusto spazio compreso tra una pianta e un palo dell’illuminazione, finendo sul marciapiede. Risultano feriti un uomo di 34 e una donna di 64 anni, ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, intorno alle 13, sono intervenute un’ ambulanza, la polizia locale e i vigili del fuoco.