Incidente su via Braccianense | morta donna di 39 anni | 5 feriti gravi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Un morto e cinqueè il bilancio di unavvenuto ieri poco dopo le 16 tra viae via Villarbasse. Sul posto per i rilievi il XV gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale. Due i veicoli coinvolti, una Jeep Wrangler e una Lancia Y. A perdere la vita unadi 39nell'impatto che, insieme al marito e ai suoi due figli era a bordo della Lancia Y. Il marito, un uomo di 39è stato portato in codice rosso all'ospedale di Bracciano, i due figli, un maschio di 11e una femmina di 7, in eliambulanza all'ospedale Gemelli in codice rosso. Sull'altro veicolo, la Jeep, viaggiavano padre e figlia: entrambi, 55 e 15, sono stati portati al ...