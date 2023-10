Inciampa davanti casa | batte la testa e muore

Leggi su today

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sarebbetasua, cadendo endo con violenza la. Una caduta fatale per una donna di 80 anni che è morta in vicolo Argisto Giuffredi, all'inizio di corso Alberto Amedeo, a Palermo. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 che, nonostante gli sforzi, non...