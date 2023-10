Inchiesta Link Campus | arrestato ex prorettore Carlo Maria Medaglia | è ai domiciliari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Decine di progetti di ricerca falsi simulati per ottenere almeno 24 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi. Sono le accuse che questa mattina hanno portato il Nucleo di polizia-economico finanziaria della Guardia di finanza di Roma a eseguire due misure di custodia cautelare agli arrestinei confronti di ex dirigenti dellaUniversity, nota università privata e telematica maltese con sede a Roma. In totale le persone fisiche indagate sono 29, alle quali si aggiungono venti società. I due arrestati sono il professor, fino al 2020 docente,e direttore del Dipartimento alla ricerca dell’ateneo, e una sua collaboratrice. I reati contestati dalla Procura di Roma sono a vario titolo quelli di indebita ...