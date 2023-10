Incertezza Osimhen | Garcia valuta nuove alternative per il Verona | Simeone in vantaggio su Raspadori

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 ottobre 2023)potrebbe non essere disponibile per, spingendoa considerarevalide per il ruolo di centravanti. Con l’sulle condizioni di Victor, infortunatosi durante l’impegno con la nazionale nigeriana, l’allenatore del Napoli, Rudi, si trova are tutte le opzioni disponibili per la sfida al Bentegodi contro il. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano potrebbe non essere disponibile, spingendoa considerarevalide per il ruolo di centravanti. Un anno fa, in una situazione simile, quandosi infortunò in Champions League contro il Liverpool, l’ex ...