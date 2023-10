Incendio in un hotel sul lago di Como | evacuati gli ospiti

Leggi su agi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI -i 237dell'Bazzoni di Tremezzo, sulle rive deldi, per un principio diintorno alle tre di stanotte. I vigili del Fuoco di Menaggio hanno spento le fiamme all'esterno dell'albergo provocate dalla combustione di tubi di scarico acque in polietilene che hanno propagato l'al controsoffitto di un locale adiacente alle scale ant. Concluse le operazioni, i clienti hanno potuto fare rientro nelle stanze. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.