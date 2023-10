Inaugurate le Naiadi con Marsilio Presidente Nuotatore in slippino nero nella foto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pescara - Il complesso natatorio delleha ufficialmente riaperto i battenti oggi, confermando quanto annunciato la scorsa settimana dal gestore dell'impianto, Riccardo Fustinoni,del Club Aquatico che ha vinto la gara d'appalto ventennale. Alla cerimonia di riapertura, svoltasi questa mattina presso la struttura di viale Riviera Nord, è stato presente anche ildella Regione, Marco. Con grande entusiasmo, ilha compiuto un tuffopiscina per salutare il ritorno del pubblico in questa importante struttura. "Questa è una giornata di grande importanza non solo per me, ma anche per la città di Pescara, Montesilvano e l'intera regione dell'Abruzzo, così come per tutti gli appassionati degli sport acquatici. ...