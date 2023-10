Inaugurata “Presente inquieto” | mostra che racconta l’arte di Bergamo Brescia 2023

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023). Si èsabato 14 ottobre all’ex Chiesa della Maddalena (via S. Alessandro 39,d) la”, fortemente voluta dalla Scuola die dall’Associazione Artistini per celebrare l’anno della Capitale della Cultura all’insegna dele dei talenti del territorio. Si tratta della seconda tappa di un progetto che ha già catalizzato l’attenzione di molti nell’allestimento presso l’ex Cavallerizza in, conclusosi lo scorso 8 ottobre, e che adesso sarà visibile infino al 12 novembre. Grande il concorso di pubblico per incontrare i cinquanta artisti protagonisti, rappresentativi ma certamente non esaustivi di una comunità diffusa e capillare, vivace e ...