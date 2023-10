In migliaia in una scuola | “che ne sarà di noi?”

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In marcia da Nord a Sud della Striscia di Gaza, di notte, con la paura delle bombe e l’incognita della destinazione, del futuro. Un convoglio silenzioso di trecento auto condi persone, di vite sospese e impaurite. Poche cose in valigia, qualche vestito, un po’ di cibo. L’approdo in una, cercando di scappare dalle bombe e capire cosa nedi loro. Il sonno su scale, nei corridoi, nelle aule, nelle mense, a terra. C’è gente ovunque che mette un materasso o semplicemente una coperta per terra. A seguire l’esodo di questo convoglio un operatore di Medici senza frontiere Louis Baudoin. “Ci chiedono informazioni ma non ne abbiamo. E ripetono: che nedi?”. “Venerdì notte, dopo l’ordine dell’esercito israeliano di evacuare il nord, alcuni didello staff ...