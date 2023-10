(Di lunedì 16 ottobre 2023) Manifestazioni a sostegno die contro Israele si sono svolte in diverse città europee. Neli manifestanti pro-attaccano la polizia di Berlino. È allarme in tutta

Cristina Guarda , consigliere regionale diVerde commenta: "Questo studio avrebbero dovuto ... ISS: "I PFAS" - Vediamo cosa ha scritto Marco Martuzzi, direttore del dipartimento ambiente ...

In Europa dilagano le proteste pro-Hamas | video Panorama

Italia - Malta (4-0) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Inizio in sordina della Roma, che rischia su un paio di contropiedi degli attaccanti del Servette, non precisi però in fase di conclusione. La partita però prende la svolta giusta al minuto 21' con ...Prima dell’intervallo c’è spazio anche per l’autorete di Garananga, poi nella ripresa i cechi dilagano con Schranz, Doudera e ancora Chytil. Sorpresa Qarabag: primo col Bayer nel gruppo H Tra le ...