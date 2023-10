Imma Tataranni Sostituto Procuratore 3 | trama e anticipazioni 16 ottobre 2023

(Di lunedì 16 ottobre 2023)3 PRIMA PUNTATA. Lunedì 16torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING. Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. Dalle indagini emerge la relazione appena nata tra lei e Pietro, primo indiziato perché con lei nel Museo archeologico la sera dell’omicidio.è profondamente ferita dalla scoperta. Non può occuparsi del caso, chiede quindi un periodo di aspettativa ma cerca nonostante tutto di aiutare Pietro. ...

Credits: RAI Quarta e ultima puntata di3 , in onda stasera 16 ottobre su Rai1 . Si concludono le indagini del sostituto procuratore nella serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione. ...

Imma Tataranni 3: la recensione di Aldo Grasso Io Donna

Imma Tataranni 3: ultima puntata e news Imma Tataranni 4 Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Va in onda stasera su Rai 1 l'ultimo attesissimo episodio della terza stagione di «Imma Tataranni - Sostituto Procuratore». La fiction amatissima dal pubblico ...