Imma Tataranni 3 | ecco le anticipazioni della quarta ed ultima puntata con Vanessa Scalera

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Leeddi3, la terza stagione con il sostituto procuratore, insieme a Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e Carlo Buccirosso Lunedì 16 ottobre, in prima serata su Rai1, va in onda l’di3, serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com per la regia di Francesco Amato e Kiko Rosati, connei panni dell’ormai celebre procuratore di Matera.3 –e Massimiliano GalloIl cast...