Imbarazzo ad E’ Sempre Mezzogiorno | la signora Maria non sapeva di essere in onda e sbraita | «Queste so’ raccomandate» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Antonella Clerici (da RaiPlay) Imprevisto al Gioco del Bonsai per Antonella Clerici. Nell’appuntamento odierno con E’, la conduttrice ha infatti dovuto fare i conti con una telespettatrice del gioco telefonico che, ignara diin diretta su Rai1, si è lasciata andare ad una ‘polemica’, probabilmente rivolta al centralino del programma. Nel momento in cui ha dato il via al gioco, la Clerici si è collegata con lache ha esclamato: “Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo’ hanno passato un’altra.so’…“ Incredula, Antonella ha subito risposto: “Pronto? Eh? (…) Sentivo che parlavi, non so di che cosa… (…) Non pensavi di parlare con me, parlavi anche col centralino. Magari pensavi di ...