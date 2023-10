Il treno Bruxelles-Strasburgo con gli eurodeputati sbaglia strada e finisce a Eurodisney | “Non siamo il Parlamento di Topolino!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Alla lady di ferro, la premier del Regno Unito Margaret Thatcher, viene attribuita una definizione spregiativa deleuropeo all’epoca ancora un po’ “in costruzione”: è il “di Topolino“, disse. Parecchi anni dopo il Telegraph – in difesa di Topolino – rispose che se fosse vero sarebbe un’istituzione simpatica, una fonte di gioia diffusa e al massimo l’Europotrebbe essere la Camera di Pippo. Il dibattito potrà riaccendersi ora che per “un errore sul percorso” – non meglio precisato – ilche stava portando glidasi è fermato per diversi minuti alla stazione di. Il personale ha comunicato esplicitamente che in sostanza il– o meglio i macchinisti – ...