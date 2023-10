Il sindaco autosospeso per la cocaina. “Sono guarito. E ora convoco la giunta”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Samuele Lippi,per il possesso di una dose di. 'e qui ciancora cose da fare. Il Pd non vuole? Parliamone'

Samuele Lippi,per il possesso di una dose di cocaina. 'Sono guarito e qui ci sono ancora cose da fare. Il Pd non vuole Parliamone'

Il sindaco autosospeso per la cocaina. “Sono guarito. E ora convoco ... LA NAZIONE

Giovanni Bruschetti sotto indagine, si è autosospeso Corriere del Ticino

Samuele Lippi, autosospeso per il possesso di una dose di cocaina. "Sono guarito e qui ci sono ancora cose da fare. Il Pd non vuole Parliamone" ...Il sindaco: "Promosso un procedimento penale per truffa, amministrazione infedele e infedeltà nella gestione pubblica aggravata" ...