Il rogo del Corano | l' ipotesi choc dietro all' attentato di Bruxelles

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'di, nel quale sono rimasti uccisi due cittadini svedesi, potrebbe essere legato, secondo quanto riporta l'Adnkronos, ai roghi delavvenuti nei mesi scorsi davanti alle moschee o alle ambasciate straniere a Stoccolma. In una serie di video postate sui social, l're, con un forte accento nordafricano, non ne fa cenno e rivendica la sua appartenenza all'Isis. Ma questa è unache comincia a farsi largo negli ambienti investigativi. Di certo la rivendicazione dell'fa piombare il Belgio nel terribile marzo del 2016 con l'all'aeroporto. Gli investigatori dovranno anche capire se si tratta di un lupo solitario oppure di un membro di una cellula strutturata all'interno dei confini nazionali. ...

Dopo le ore 16.45 di oggi 16 ottobre 2023, a Messina si è sviluppato un incendio sui Colli San Rizzo in contrada Casazza. Per spegnere il, sul posto sono intervenuti gli operatori dei vigiliFuoco e gli addettiCorpo Forestale a bordo di due aerei tipo 'Canadair' e di un elicottero. Foto : tratta..., da... www.stampalibera.

CASELLE LURANI - Una villetta avvolta dalle fiamme: vigili del ... Il Cittadino

Incendio nella notte in via Carbonara, 10 scooter distrutti davanti a ... Fanpage.it

Caselle Lurani (Lodi), 16 ottobre 2023_Fumo e fiamme lambiscono una villetta disabitata, corsa contro il tempo per salvare le abitazioni vicine. Paura, nella serata del 16 ottobre 2023, a Caselle ...L’allarme è scattato nella tarda serata di lunedì in via Donizetti. Cause in fase di accertamento ...